Szpital tymczasowy w hali Expo Łódź przyjął pierwszych pacjentów chorych na COVID-19. Ruszył zgodnie z planem 1 grudnia

Szpital tymczasowy w hali Expo Łódź znów przyjmuje pacjentów

Zgodnie z planem w środę (1 grudnia) rano ponownie otwarty został szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 w hali Expo Łódź przy al. Politechniki 4 w Łodzi. Zbudowany w listopadzie ubiegłego roku szpital pracował już wiosną, potem przeszedł w stan pasywny.

To się zmieniło. Ze względu na dużą liczbę chorych w Łódzkiem znów trzeba było go otworzyć. Na początek uruchomiono dwa moduły mające 66 miejsc, jednak pierwszego dnia do godz. 15 przywieziono zaledwie trzech pacjentów. To m.in. dlatego, że po raz pierwszy wielu tygodni liczba nowych hospitalizacji wyraźnie spadła. Jeszcze we wtorek we wszystkich szpitalach regionu zajęte były 1743 łóżka covidowe, wczoraj pacjentów leczonych z COVID-19 było już tylko 1713.

W tym tygodniu w Łódzkiem jest też mniej nowych zakażeń. Wczoraj odnotowano 1682 nowe przypadki, o ponad 200 mniej niż w ubiegłą środę. Także w poniedziałek i wtorek zakażeń było mniej niż tydzień wcześniej. Nawet jeśli trend spadkowy się utrzyma, to skutki wysokiej fali będziemy odczuwać jeszcze długo. Wczoraj poinformowano o 46 nowych zgonach w Łódzkiem. To najwięcej w obecnej fali pandemii.