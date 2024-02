Sztangistki z Radomska i Dobryszyc wyleciały do Sofii na Mistrzostwa Europy seniorek!

Sztangistki z Radomska i Dobryszyc na Mistrzostwach Europy seniorek

Od poniedziałku, 12 lutego, w Bułgarii rozpoczną się Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów seniorów i seniorek. W sobotę, 10 lutego, do Sofii poleciała pierwsza grupa polskich sztangistów, w której znalazły się Oliwia Drzazga z UMLKS Radomsko i Monika Szymanek z LKS Dobryszyce.

Oliwia Drzazga to wystąpi w kategorii wagowej 49 kg. Zgłoszony wynik zawodniczki wynosi 175 kg. Monika Szymanek będzie rywalizować w kategorii 59 kg, a jej zgłoszony wynik to równe 200 kg.

Oliwia Drzazga, klubowa podopieczna Sławomira Bery z UMLKS Radomsko jest ubiegłoroczną srebrną medalistką i wicemistrzynią Europy wśród juniorek (do 20 lat). Oliwia w Bukareszcie złoty medal przegrała zaledwie o 1 kg! Na tych samych zawodach, ale w kategorii wiekowej do 23 lat złoty medal wywalczyła Monika Szymanek, na co dzień podopieczna trenera Sebastiana Ołubka.

Start Oliwii Drzazgi w Sofii zaplanowano na poniedziałek, 12 lutego, natomiast Monika wyjdzie na pomost w środę, 14 lutego.