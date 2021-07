Tajemniczy sparing Widzewa. Widzew miał na niego chrapkę, ale piłkarz trafił do drużyny środowego rywala

Rywal podopiecznych trenera Janusza Niedźwiedzia poważnie się wzmocnił piłkarzem, o którym po cichu marzył Widzew. Mowa o środkowym pomocniku Dominiku Furmanie, który we wtorek wrócił po roku nieobecności do Wisły Płock i podpisał z drużyną piłkarskiej ekstraklasy roczny kontrakt. Ostatnio grał w tureckim Genclerbirligi SK. Nie jest wykluczone, że Furman zagra w środowym, drugim meczu kontrolnym Wisły z Widzewem Łódź. Wcześniej, 3 lipca, na stadionie w Kielcach Wisła Płock zremisowała 1:1 (1:0) z mistrzem Cypru - AS Omónia Lefkossias. Jedyną bramkę strzelił Mateusz Szwoch w 21 minucie z karnego.

Widzewiacy nie mają na koncie tak spektakularnego transferu, ale też nie grają w ekstraklasie. Grę łodzian ma prowadzić Juliusz Letniowski. Nowymi twarzami w drużynie trenera Janusza Niedźwiedzia są ponadto: Paweł Zieliński (z Miedzi Legnica), Karol Danielak (z Podbeskidzia Bielsko-Biała), Radosław Gołębiowski (ze Skry Częstochowa), Bartosz Guzdek (z Ruchu Chorzów).