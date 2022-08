Tak ŁKS Łódź pokonał Puszczę Niepołomice w I lidze

Ełkaesiacy mają na koncie 12 punktów. Starcie z zespołem z Niepołomic łodzianie rozstrzygnęli błyskawicznie, bo już po siedmiu minutach prowadzili 2:0. Warto dodać, że w składzie wyjściowym pojawiło się aż pięciu nowych graczy: Dawid Arndt (bramkarz), Kamil Dankowski, Jan Kuźma, Kelechukwu Ibe-Torti oraz Piotr Janczukowicz. - Chcieliśmy zacząć ten mecz mocno i z przytupem i to nam się udało - mówił po spotkaniu trener ŁKS Kazimierz Moskal. - Wygraliśmy czwarty raz z rzędu, na dodatek bez straty gola. Wszyscy nasi zawodnicy, którzy pojawili się na boisku stanęli na wysokości zadania. Puszcza nie stworzyła klarownych sytuacji bramkowych, my natomiast powinniśmy wygrać wyżej. Bartosz Biel skierował w drugiej połowie piłkę do siatki, ale był na spalonym. Trzeba studzić opinie, emocje o zespole, jeszcze dużo pracy przed nami.

Kibice ŁKS, co ważne, już doceniają to co Kazimierz Moskal zrobił dotychczas. Podczas spotkania skandowali jego imię i nazwisko. Szkoleniowiec podczas konferencji prasowej po spotkaniu stwierdził dyplomatycznie, że tego nie słyszał, bo był skupiony na meczu. W niedzielę ŁKS gra w Rzeszowie ze Stalą.

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice 2:0 (2:0)

1:0 - Kamil Dankowski (3)

2:0 - Michał Trąbka (7)

ŁKS: Dawid Arndt – Kamil Dankowski, Maciej Dąbrowski, Nacho Monsalve, Bartosz Szeliga, Jan Kuźma (80, Mieszko Lorenc), Mateusz Kowalczyk, Michał Trąbka (80, Władysław Ochronchuk), Pirulo (63, Bartosz Biel), Kelechukwu Ibe-Torti (63, Javi Moreno), Piotr Janczukowicz (72, Nelson Balongo). Trener: Kazimierz Moskal.

Puszcza: Kewin Komar – Marcel Pięczek, Tomasz Wojcinowicz, Łukasz Sołowiej, Michał Koj (60, Piotr Mroziński), Grzegorz Aftyka (60, Adam Kramarz), Wojciech Hajda (80, Erik Cikos), Jakub Serafin, Emile Thiakane, Hubert Tomalski (79, Szymon Jopek), Lucjan Klisiewicz (18, Artur Siemaszko). Trener: Tomasz Tułacz.