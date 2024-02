Tak mieszka i żyje Popek. Raper żyje w prawdziwych luksusach! NU

Paweł „Popek” Mikołajuw to prawdopodobnie jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego show-biznesu. Zasłynął nie tylko byciem raperem między innymi jako członek „Firmy” czy „Gangu Albanii”, ale także jako zawodnik MMA. Jego pomysł wytatuowania gałek ocznych (co ostatecznie zrobił, a nawet znalazł swoich naśladowców) wzbudził ogromne kontrowersje nawet wśród jego najbardziej zagorzałych fanów! Jak więc mieszka i żyje na co dzień Popek? Sprawdźcie!