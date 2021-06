Tak można przejść do historii! W środę ŁKS gra w Gdyni z Arką

Będzie to barażowe spotkanie o awans do PKOEkstraklasy. Początek meczu o 20.30. Triumfator tej potyczki zmierzy się 20 czerwca w finale z lepszym z pary GKSTychy - Górnik Łęczna. Niewykluczone więc, że ełkaesiakow czeka w najbliższą niedziele ponowne starcie w Tychach. Do tego jednak droga daleka, bo stadion w Gdyni nie jest przyjaznym miejscem dla zespołu z alei Unii 2. Proszę sobie wyobrazić, że ŁKS Łódź nigdy w historii nie wygrał tam oficjalnego spotkania.

Wróćmy jednak do meczu ostatniej kolejki.Gospodarze prowadzeni przez trenera Artura Derbina mieli cichą nadzieję na potknięcie Termaliki Nieciecza i bezpośredni awans do elity, a ełkaesiacy liczyli na wyprzedzenie w tabeli Arki Gdynia, a to oznaczałoby że będą gospodarzem środowego starcia. Jak się potem okazało, żadne z tych marzeń nie spełniło się, ale po kolei. Pierwsze minuty spotkania należały do gospodarzy, ale obrona gości już Maciejem Dąbrowskim, który powrócił po przymusowej przerwie za żółte kartki, grała spokojnie i rozważnie. Dobrze bronił też doświadczony Arkadiusz Malarz, który potrafił wygrać pojedynek sam na sam z Bartoszem Bielem. Błysnął także broniąc kąśliwy strzał Szymona Lewickiego. W ostatnim kwadransie pierwszej połowy goście doszli jednak do głosu i świetnym strzałem popisał się Kamil Dankowski. Bramkarz GKSKonrad Jałocha pokazał jednak, że zna się na swoim fachu i w pięknym stylu obronił nie tylko jego strzał, ale też zaskakujące uderzeni głową Przemysława Sajdaka.

Pierwsze minuty drugiej połowy należały do tyszan, którzy po szybkiej i składnej kontrze umieścili piłkę w siatce łódzkiej bramki. Dokonał tego Sebastian Steblecki. Po utracie gola trener ŁKS Marcin Pogorzała dokonał kilku zmian. Na boisku pojawił się między innymi Ricardinko, ale także Mateusz Bąkowicz, który strzelił w czwartoligowych rezerwach osiem goli. Zmiany poskutkowały, bo gościom “urosły skrzydła”. Ruszyli z impetem do odrabiania strat i najpierw groźniej uderzał Łukasz Sekulski, a potem pecha miał Adrian Klimczak, bo piłka po jego “bombie” zatrzymała się na poprzeczce. Potem Brazyliczyk Ricardinho trafił z około pięciu metrów w Konrada Jałochę. Kiedy wydawało się, że tyszanie dowiozą do końcowego gwizdka arbitra skromne 1:0 już w doliczonym czasie gry Ricardinho precyzyjnym uderzeniem z dystansu zdobył bramkę. Był to jego szósty gol w barwach ŁKS.

Już w najbliższą środę czeka ełkaesiaków najważniejszy mecz sezonu. Zmierzą się w Gdyni z Arką i będzie to spotkanie bez faworyta, choć nieco wyżej postawilibyśmy akcje ŁKS. To dlatego, że łodzianie są ostatnio w lepszej formie, widać że po odejściu trenera Ireneusza Mamrota odzyskali wigor i radość z gry. - Nie bujamy w obłokach, ani też to, co pozytywne na pewno nie uleciało po tym meczu z naszej szatni - mówił po spotkaniu w Tychach trener łodzian Marcin Pogorzała, pod którego batutą ŁKS nie przegrał w I lidze. - Mieliśmy w meczu trudne momenty, ale potrafiliśmy je przetrwać. Jeśli chodzi o skład nie był eksperymentalny, szansę gry dostali co co mniej grali. Ci, którzy więcej ostatnio występowali dostali wolne, przed meczem z Arką. Niektórzy zresztą za trenera Ireneusza Mamrota występowali w pierwszym składzie. Cały czas szukamy różnych rozwiązań. Jeśli chodzi o mecz cieszy, że do końca dążyliśmy do strzelenia gola i remis przyjmujemy z zadowoleniem. Jestem z nich dumny za dzisiejsza postawę. Energia skierowana jest już na mecz z Arką.