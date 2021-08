Tak można wygrać trening i wspólną kolację z piłkarzami reprezentacji Hiszpanii

Czy gospodarze przełamią rywali, a może goście znów postawią mur nie do przebycia? Można się o tym przekonać na własne oczy i to naprawdę z bardzo bliska. Sangre de Toro, partner kadry „La Furia Roja”, zorganizował konkurs „Czerwona drużyna”, w którym do wygrania jest czterodniowy pobyt w tym samym hotelu co reprezentacja, kibicowanie w komfortowych warunkach, trening z największymi gwiazdami hiszpańskiej piłki i wspólna kolacja.

Podczas mistrzostw Europy Hiszpania i Szwecja spotkały się w rozgrywkach grupowych. Choć gospodarze na stadionie w Sevilli przeważali, to rywale wytrzymali napór i spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Los skojarzył obie reprezentacje także w eliminacjach do mistrzostw świata, które zostaną rozegrane w Katarze w 2022 roku. Spotkanie Hiszpania – Szwecja zaplanowano na 14 listopada tego roku.

Sangre de Toro, partner Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej zorganizował międzynarodowy konkurs. Główna nagroda jest unikalna – to czterodniowy pobyt w Hiszpanii z wyjątkowymi atrakcjami. Zwycięzcy konkursu (20 osób, w tym dwie z Polski) zostaną zakwaterowani w tym samym hotelu, w którym będą piłkarze. Wezmą udział w treningu reprezentacji Hiszpanii, a także zjedzą wspólną kolację z największymi gwiazdami hiszpańskiej piłki. I oczywiście w komfortowych warunkach obejrzą spotkanie ze Szwecją.