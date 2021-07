Tak odrodził się Widzew. Minęło sześć lat od zarejestrowania Stowarzyszenia RTS Widzew. Lista pierwszych członków. Zdjęcia

Grzegorz Waranecki napisał na Facebooku: Równo 6 lat temu zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie. Na pierwszym spotkaniu było tylko 5 osób i było to 29.06.2015 na drugim dzień później już 19( minimalna ilość to 15) Dzień później rejestracja w KRS. Aż mi się łezka w oku kręci.

Na jednym ze zdjęć donator Widzewa dołączył listę pierwszych członków Stowarzyszenia RTS.

Zebranie założycielskie wybrało już pierwszy zarząd, którego prezesem został Marcin Ferdzyn. Nowy Widzew zakładają też: Stanisław Syguła, Grzegorz Waranecki, Rafał Krakus, Rafał Markwant, Tomasz Gasiński, Tomasz Barański. Skarbikiem został Andrzej Aleksander.

Poniżej przedstawiamy treść całego oświadczenia:

Wczoraj, w środę 1 lipca br. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN, po rozpatrzeniu odwołania Klubu RTS Widzew Łódź SA od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN, postanowiła utrzymać w mocy decyzję, o nieprzyznaniu Klubowi licencji na rozgrywki II ligi w sezonie 2015.2016. Obecna formuła Widzewa Łódź nie daje gwarancji udziału w rozgrywkach organizowanych przez PZPN.

Prawdopodobna likwidacja Widzewa powinna być zaczątkiem czegoś nowego, stworzonego przez ludzi, którzy ten klub kochają. Ludzi, którzy reprezentują zarówno widzewską, jak i łódzką społeczność. Grupa byłych widzewskich piłkarzy, kibiców oraz łódzkich przedsiębiorców zarejestrowała wczoraj w sądzie rejonowym dla Łodzi Śródmieście Stowarzyszenie Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź. Zebranie założycielskie członków wybrało pierwszy Zarząd Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie to inicjatywa ludzi, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w reaktywacji tradycji sportowych łódzkiego Widzewa, którzy chcą podjąć arcytrudną próbę odbudowy widzewskiej piłki nożnej i przywrócić blask dawnej tradycji, zwłaszcza widzewski charakter.

W krótkiej perspektywie najpilniejszym zadaniem jest:

1. Wystąpienie do Łódzkiego Związku Piłki Nożnej o przyjęcie w poczet członków PZPN,

2. Powołanie drużyny piłkarskiej i zgłoszenie jej do rozgrywek ligowych,

3. Wystąpienie do PZPN o możliwość zgłoszenia klubu do piątej klasy rozgrywkowej,

4. Stworzenie warunków organizacyjnych, finansowych w tym zasobów ludzkich dla funkcjonowania klubu sportowego.

W średniej perspektywie kluczowym i istotnym zadaniem będzie:

1. Nawiązanie współpracy z władzami samorządowymi Miasta Łodzi i województwa łódzkiego,

2. Wypracowanie modelu zarządzania infrastrukturą stadionową budowaną przez Miasto oraz Mosty Łódź.

W dłuższej perspektywie najtrudniejszym zadaniem będzie odbudowa wiarygodności i zaufania w markę Widzew Łódź. Pragniemy wyjść z całej sytuacji zwycięsko. Będzie to możliwe dzięki współpracy wszystkich środowisk oraz przychylności władz piłkarskich (PZPN, ŁZPN) i samorządowych.

Apelujemy do wszystkich, którym leży na sercu dobro łódzkiego Widzewa – zapraszamy do współpracy! Prosimy o pomoc i przychylność. Pragniemy poinformować, że oficjalnie w imieniu Stowarzyszenia głos w mediach i na forum publicznym mogą jedynie zabierać na razie jedynie członkowie Zarządu naszego Stowarzyszenia.