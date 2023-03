Tak we Włoszech mieszka Zbigniew Boniek. Rodzina i piłka są najważniejsze. Zdjęcia Dariusz Kuczmera

Od 41 lat Zbigniew Boniek, legendarny piłkarz Widzewa i reprezentacji Polski mieszka we Włoszech. Najpierw w Turynie, bo do Juventusu przeszedł z Widzewa, do dziś mieszka w Rzymie.