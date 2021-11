Takie anomalia na obiektach ŁKS. Jedno boisko dla ŁKS na Antarktydzie, drugie w Australii Dariusz Kuczmera

Po lewej boisko MOSiR przy ul. Minerskiej, po prawej boisko MAKiS przy al. Unii Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Otrzymaliśmy dwa zdjęcia od naszego Czytelnika, który mniej więcej o tej samej porze odwiedził w poniedziałek boisko przy ul. Minerskiej i boczne boisko przy al. Unii. To pierwsze przygotowuje MOSiR, drugie - MAKiS. Czy pracownicy MOSiR-u nie powinni zapaść się pod ziemię (czytaj pod śnieg) ze wstydu? Przecież obiekt, którym oni zarządzają jest kilometr dalej niż obiekt zarządzany przez MAKiS, który zasłużył na pochwały. A boiska wyglądają tak, jakby jedno było na Antarktydzie, a drugie w Australii. Dlaczego na jednym zalega śnieg, a na drugim go nie ma? Czy ktoś potrafi nam to racjonalnie wytłumaczyć? Może trzeba kupić łopaty dla MOSiR-u?