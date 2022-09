Takiej drużyny jeszcze na stadionie Widzewa nie było

Widzewiacy grali już w tym sezonie z mistrzem Polski Lech Poznań, ale na wyjeździe. Wicemistrzowski Raków jest zatem najsilniejszą drużyną, która przyjedzie jesienią do Łodzi. Nic dziwnego, że trener Janusz Niedźwiedź uważa, że mecz Widzewa z Rakowem jest najważniejszym w jego trenerskiej karierze.

Widzewiacy chcą się przygotować jak najlepiej do tego meczu. Wtorek będzie jedynym dniem całego mikrocyklu, w którym zawodnicy będą trenować w godzinach popołudniowych. Po zajęciach w siłowni, zespół uda się na Łodziankę, gdzie o 16:50 rozpocznie się trening otwarty. Od środy do soboty treningi będą odbywać się w godzinach przed południem w ośrodku na ul. Małachowskiego. Jedynie trening piątkowy, poprzedzony briefingiem prasowym, będzie miał miejsce na głównej murawie przy al. Piłsudskiego.

Raków to silna drużyna, ale w tym sezonie poniosła już dwie wyjazdowe porażki: z Cracovią (0:3) i Górnikiem Zabrze (0:1). Nawet Goliata można pokonać. Silnym punktem drużyny trenera Marka Papszuna jest m.in. Vladislavs Gutkovskis. Dzięki niemu reprezentacja Łotwy została najlepszą w grupie dywizji D w Lidze Narodów.

Widzew grał z Rakowem w sezonie 1997/98. Łodzianie zajęli wtedy czwarte miejsce, a Raków spadł z ekstraklasy. W obu meczach widzewiacy byli dużo lepsi. Wygrali w Łodzi 5:1 (Daniel Bogusz 3, 41, Alexandru Curtian 16, Rafał Siadaczka 74, Rafał Kubiak 87) i w Częstochowie 3:1 (Mirosław Szymkowiak 26, Marcin Zając 53, Zbigniew Czajkowski 67). Jak to było dawno niech świadczy fakt, że trenerem był Dariusz Wdowczyk. ą