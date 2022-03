Taktowne, idealne życzenia na Dzień Kobiet 2022! Najpiękniejsze życzenia i wierszyki na 8 marca z okazji Dnia Kobiet! 8.03.2022

8 marca 2022: Dzień Kobiet! Zobacz wierszyki na Dzień Kobiet! Najpiękniejsze życzenia i wierszyki na 8 marca. Dzień Kobiet 2022

Jesteś kobietą,

- dla mnie bardzo niezwykłą.

Jesteś kobietą,

- dla mnie, nikogo więcej.

Tobie swe serce oddaję,

przed Twym pięknem,

swoją męską głowę skłonię!

Ucałuję – Twoje, drogie dłonie,

położę się przy Twym łonie,

bo jesteś Kobietą mojego życia.

Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz,

tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne,

tyle szczęścia, abyś nie oszalała z nadmiaru,

zaś miłości ponad wszystko

życzy...

ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET 2022: wierszyki z okazji Dnia Kobiet, życzenia SMS na Dzień kobiet

Twoim planom - sukcesu,

Twym życzeniom - spełnienia,

A dzisiejszego wieczoru -

Sexu aż do znudzenia

Z gościem przystojnym i miłym,

Inteligentnym do tego,

Lecz pewnie się zastanawiasz:

"Ach gdzie ja znajdę takiego?"

Więc na to Twoje pytanie

Mam już gotową odpowiedź -

On przed chwileczką Ci przesłał

Życzenia z okazji Dnia Kobiet!