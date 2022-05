Tanie bilety na mecz Polska - Niemcy na stadionie ŁKS. Byli gracze Widzewa zainteresowani

Mecz odbędzie się na Stadionie Miejskim imienia Władysława Króla przy al. Unii Lubelskiej 2. Jego początek o godzinie 18. Spotkanie to będzie międzynarodowym debiutem największego w województwie łódzkim piłkarskiego obiektu. Kilka dni później, na arenie, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa Łódzki Klub Sportowy, wystąpi seniorska reprezentacja Ukrainy, która w ramach Ligi Narodów zagra z Armenią (11 czerwca) i Irlandią (14 czerwca).

Bilety na mecz Polaków z Niemcami są dostępne za pośrednictwem portalu https://bilety.laczynaspilka.pl, który jest głównym kanałem dystrybucji wejściówek. Te są do nabycia także w kasach Atlas Areny. Cena biletów to: 20 zł, 15 zł i 7 zł (ulgowe).

Bilety nie są drogie.

W ramach eliminacji mistrzostw Europy U-21, polska reprezentacja zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy B. Dotychczas zdobyła 15 punktów, w tym 3 pokonując w pierwszym meczu reprezentację Niemiec aż 4:0. Nasi zachodni sąsiedzi są jednak na pierwszym miejscu w grupowym zestawieniu z 21 zdobytymi punktami, zaś na drugim miejscu znajduje się reprezentacja Izraela, która zdobyła 16 punktów. Do mistrzostw Europy, które w 2023 roku rozegrane zostaną w Rumunii i Gruzji, bezpośrednio awansują pierwsze drużyna z każdej z dziewięciu grup oraz najlepsza drużyna z drugiego miejsca, biorąc pod uwagę liczbę zdobytych punktów we wszystkich grupach. O awans powalczą jeszcze wicemistrzowie pozostałych ośmiu grup. Cztery z nich zakwalifikują się do mistrzostw Europy.