Tańsze bilety na żużel w Łodzi jeszcze tylko dzisiaj. W sobotę Orzeł - Wybrzeże

Mecz Orła z Wybrzeżem

W ramach promocji bilety na mecz z Wybrzeżem Gdańsk (sobota, 19.15) będą kosztować 35 zł. Podobnie jak ostatnio taka cena utrzyma się do przedmeczowego czwartku. Po tym okresie cena wróci do kwoty 50 zł. Nie ulegną zmianie ceny biletów ulgowych dla dzieci i młodzieży do lat 18 i wynosić będą 10 zł. Oczywiście w ramach biletu dostępny będzie bezpłatnie program meczowy.