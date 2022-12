Tauron Liga. ŁKS Commercecon wygrał mecz na szczycie. To już szóste zwycięstwo

Łódzkie Wiewióry fatalnie zaczęły ten mecz. Pierwszą fazę przegrały 1:6 i wiadomo było, że przy tej klasie drużyn, taką stratę odrobić będzie bardzo trudno. Ale co to dla siatkarek naszego Dream Teamu. Łodzianki dogoniły rywalki przy stanie 15:15, a później grały, jak z nut do stanu 24:21. I wtedy wydarzyło się coś nieprawdopodobnego. Nasze siatkarki straciły pięć punktów z rzędu i przegrały pierwszego w sezonie seta.

Podrażnione Wiewióry dały koncert gry w drugim secie. Zdeklasowały renomowane rywalki do 13, co świadczy o tym, że aspiracje łodzianek o złotym medalu nie są przesadzone.

W trzeciej partii trwała wyrównana walka. Gdy na tablicy był wynik 14:14, łodzianki włączyły szósty bieg. Po atakach Valentiny Diouf i Zuzanny Góreckiej wyszły na prowadzenie 19:15. Po przeciwnej stronie siatki dużo krwi gospodyniom psuła Gruzinka Ann Kalandadze, która w ubiegłym sezonie grała w... ŁKS Commercecon. Ton grze nadawały podopieczne trenera Alessandro Chiapinniego. Wygrały seta do 21. Decydujący punkt zdobyła Klaudia Alagierska-Szczepaniak.

Czwarta partia nie ułożyła się po myśli kibiców ŁKS. Łodzianki przegrywały 14:19, poderwały się jeszcze: 18:20, później 20:21, ale się nie udało.

Mamy tie-break. Łodzianki zaczęły wspaniale od 3:0. Rywalki się nie poddawały - 5:5. Zmiana stron odbyła się, gdy Wiewióry prowadziły 8:5. Valentina Diouf zdobyła punkt blokiem na 9:5. Kamila Witkowska popisała się skutecznym atakiem 10:6. Rywalki znów włożyły kij w szprychy łódzkiej machiny: 11:10. Blok Klaudii Alagierskiej-Szczepaniak i zagrywka Roberty Ratzke przyniosły punkty łodziankom. Cały mecz zakończyła atakiem Valentina Diouf. Brawo łodzianki. Brawo ŁKS Commercecon. Łodzianki nadal są niepokonane.

MVP meczu: Zuzanna Górecka.

ŁKS Commercecon - Developres Rzeszów 3:2 (24:26, 25:13, 25:21, 22:25, 15:11)

ŁKS Commercecon: Zuzanna Górecka 23, Kamila Witkowska 16, Roberta Ratzke 6, Lana Scuka 8, Klaudia Alagierska-Szczepaniak 15, Valentina Diouf 23, Paulina Maj-Erwardt (l) oraz Angelika Gajer, Anastazja Hryshchuk. Trener: Alessandro Chiappini.