Tauron Liga. Siatkarki Grot Budowlanych mistrzyniami stopniowania emocji

Siatkarki UNI Opole nie sprawiły podopiecznym trenera Macieja Biernata najmniejszych kłopotów, ale tylko w pierwszym secie, którego łodzianki wygrały do 12. Nie do zatrzymania była Melis Durul - zdobyła 9 punktów w pierwszym secie.

W drugiej partii łodzianki prowadziły już 24:14, ale pozwoliły rywalkom zdobyć dziewięć punktów z rzędu. Trochę dziwne zachowanie naszych siatkarek. 0:9 z ostatnim zespołem to zakrawa na kpinę. Zrobiło się 24:23. Na szczęście Melis Durul w kolejnej akcji zakończyła seta. Pokaz stopniowania emocji na najwyższym poziomie.

Podobne atrakcje były w trzecim secie. Łodzianki prowadziły 8:5, by później przegrywać 11:14. Seta wygrała drużyna UNI, która wcale nie ustępowała aspirującym do medali łodziankom.

Czwarty set zakończył ten pojedynek. Siatkarki Grot Budowlanych, ale sercowcy szukali lekarstw. Było tylko 20:17. Na szczęście na finiszu meczu nasze dziewczęta grały w miarę skoncentrowane i wygrały do 19, a cały mecz 3:1.

MVP meczu - Melis Durul.

W najbliższy czwartek siatkarki Grot Budowlanych zagrają na wyjeździe z Chemikiem Police (17.30).

W poniedziałek 13 lutego w Bydgoszczy z Pałacem zagra ŁKS Commercecon (20.30).

Grot Budowlani - UNI Opole 3:1 (25:12, 25:23, 20:25, 25:19)

Grot Budowlani Łódź: Monika Fedusio 19, Małgorzata Lisiak 6, Melis Durul 27, Adrianna Kukulska 8, Dominika Sobolska 5, Ewelina Polak, Justyna Łysiak (l) oraz Daria Skomorowska (l), Aleksandra Kazała, Julia Kąkol 3, Martyna Łazowska 2, Judyta Gawlak, Justyna Kędziora. Trener: Maciej Biernat.