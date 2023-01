TauronLiga. ŁKS Commercecon potwierdził mistrzowskie aspiracje. Zostały derby Łodzi z Grot Budowlanymi

Niepokonany w TauronLidze ŁKS Commercecon grał w niedzielę mecz na szczycie w Szczecinie, gdzie zmierzył się z mającym jedną porażkę na koncie Chemikiem Police.

Pierwszy set do pewnego momentu należał do ŁKS Commercecon. Łodzianki miały lepsze statystyki, prowadziły 19:15 i 21:17. Siatkarki ŁKS Commercecon jakby przestraszyły się łatwej wygranej w secie i dosłownie stanęły. Gospodynie zdobyły sześć punktów z rzędu i wyszły na prowadzenie 23:21. Łodzianki potrafiły wyrównać (24:24). Następnie błąd z zagrywki Valentiny Doiuf i zablokowany atak Kamili Witkowskiej zapewniły wygraną policzankom.

W drugiej partii łodzianki szczęśliwie wygrały 29:27, choć w całym secie aż osiem razy popełniły błędy w ataku oraz zepsuły trzy zagrywki. Seta zakończyła asem serwisowym Roberta Ratzke.

Nerwowo grały skrzydłowe Valentina Diouf i Jovana Brakocević rzadko kończyły ataki. W trzecim secie było wiele walki, ale mało jakości, jeśli chodzi o mecz na szczycie. Raz górą były łodzianki (6:9), po kolejnych akcjach przeważały policzanki (14.11), by później notować remis (16:16). Po dobrym ataku Valentiny Diouf łodzianki prowadziły 21:20. Końcówka należała do siatkarek ŁKS Commercecon.

W czwartym secie łodzianki postawiły kropkę nad i. Rywalki były bezradne. Klaudia Alagierska-Szczepaniak była wyróżniającą się zawodniczką, zdobyła szósty punkt blokiem i została MVP spotkania.

11 stycznia o 18 w Sport Arenie siatkarki ŁKS Commercecon rozegrają trzeci mecz Ligi Mistrzyń - z Fenerbahce Stambuł.

Chemik Police - ŁKS Commercecon 1:3 (26:24, 27:29, 22:25, 20:25)

ŁKS Commercecon: Roberta Ratzke 5, Zuzanna Górecka 14, Klaudia Alagierska-Szczepaniak 16, Valentina Diouf 23, Lana Scuka 9, Kamila Witkowska 12, Paulina Maj-Erwardt (l) oraz Julita Piasecka, Angelika Gajer. Trener: Alessandro Chiappini.