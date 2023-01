TauronLiga. Siatkarki Grot Budowlanych popisały się w ligowym tie-breaku i wyruszyły do Las Palmas

Siatkarki Grot Budowlanych i beniaminek z Tarnowa przed bezpośrednim meczem miały identyczny bilans: 4 zwycięstwa, 5 porażek, 15 setów wygranych, 19 przegranych. Łodzianki miały tylko dwa punkty więcej. Grały zatem równorzędni rywale.

Przełomowym momentem pierwszego seta były trzy punkty łodzianek z rzędu - od 14:15 do 17:15. Siatkarki Grot Budowlanych dowiozły tę przewagę do stanu 21:18 i pewnie wygrały końcówkę seta 25:20. Melis Durul zdobyła w pierwszej partii osiem punktów.

W drugim secie łodzianki przeważały wyraźnie. Prowadziły 16:8, a w całym secie wybiły rywalkom siatkówkę z głowy. Wygrały do 15.

Tarnowianki jednak się nie poddały. W trzeciej partii zaczęły grać lepiej i wywalczyły przewagę. Nasz zespół starał się jednak doprowadzić do remisu. Było 17:17. Od stanu 17:18 łodzianki zdobyły trzy punkty z rzędu. Później jednak straciły trzy punkty z rzędu i z przewagi 20:18 zrobiło się 20:21. Po weryfikacji sędziów łodzianki przegrywały 21:23. Beniaminek nie wypuścił szansy z rąk i wygrał seta do 23.

Zawodniczki Grot Budowlanych nie były sobą także w czwartej części meczu. Gospodynie przegrywały 10:14, później 13:19 i choć w końcówce było tylko 22:23 trzeba było kończyć mecz tie-breakiem.

Podopieczne trenera Macieja Biernata źle zaczęły piątego seta, od 0:2, ale szybko zdobyły dziewięć punktów z rzędu. Monika Fedusio, Małgorzata Lisiak, Melis Durul, a nawet Martyna Łazowska zdobyły ważne punkty. To był popis łodzianek. Siatkarki Grot Budowlanych wygrały po meczu, który trwał 129 minut. MVP meczu została Melis Durul.