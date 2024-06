Te imiona będą razem! Sprawdź, czy ty i twój ukochany do siebie pasujecie!

Im pisana jest prawdziwa miłość

Na to, czy miłość przetrwa wszelkie próby, wpływa wiele czynników. Jednym z nich bez wątpienia są uczucia, jakimi darzymy drugą osobę, czy cechy charakteru, które się nam w niej podobają. Nie da się również ukryć, że dla wielu osób również wygląd jest istotny przy wyborze drugiej połówki. Jednak część astrologów wierzy, że to, czy związek będzie udany, można wywnioskować już po samych imionach zakochanych. Bowiem to one potrafią powiedzieć o człowieku więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Z każdym imieniem związane są różne cechy szczególne, a niektóre imiona przyciągają się niczym magnes, a inne wręcz przeciwnie.

Co na temat waszych imion mówią gwiazdy?

Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale magia imion to nie tylko dźwięk, jaki do nas dociera, oddziałując na naszą podświadomość, ale zjawisko wielowymiarowe, które oddziałuje na nas w wyjątkowy sposób. Mogą być dla nas pozytywne, lub negatywne. Przypisujemy im nie bez powodu pewne cechy, które zazwyczaj całkowicie się zgadzają. W historii wiele ludów z całego świat nadawało imiona, które miały znaczenie, lub nawiązywały do bogów. Takie imiona nadawali w starożytnym Egipcie, czy też starożytnej Grecji. Nadawali je Indianie oraz Tybetańczycy. Z czasem jednak ludzie zaczęli zapominać o magii w nich zawartej. Jednak niezależnie od tego, imię nadal ma znaczenie.