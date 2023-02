Te znane pary z łódzkiego poznały się w telewizji i pokochały. Oto trzy niezwykłe historie miłosne

- Chodziłam tu do szkoły. Kiedy przeniesiono ją w inne miejsce, a dworek przeszedł w prywatne ręce i nic tu nie robiono zaczął po prostu niszczeć. Cudownie zobaczyć go teraz tak pięknym. Myślę, że będzie to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w całym powiecie – mówi właścicielka kwiaciarni w Kraszkowicach.

Miejsce to ma szczególną historię z jeszcze jednego powodu. Nie wszyscy wiedzą bowiem, że kręcono tutaj film.

- Kiedy jeden z mieszkańców powiedział, że chodzi o film Don Gabriel przez moment zamarłam. To moje panieńskie nazwisko. Tym samym był to dla mnie kolejny znak, że to przeznaczenie, że właśnie tutaj postanowiliśmy stworzyć swój azyl i miejsce, które ludzie wybiorą, po ty by tak, jak my przeżywać tu najpiękniejsze chwile – mówi Martyna Walczak.