Teatr Studyjny: Wyśnij sen Dylana w intensywnej rzeczywistości młodych aktorów

Umykały nam sensy jego tekstów, nie wszystkie nawiązania były dla nas zrozumiałe, bo po prostu nie znaliśmy literatury i folkowej tradycji zza oceanu, poza tym Dylan pisał długie utwory i nie próbował się przypodobać ich melodyjnością. Nic zatem dziwnego, że dla pokolenia studentów Szkoły Filmowej w Łodzi, które właśnie podjęło się uczynić z jego poezji i muzyki swój spektakl dyplomowy, Bob Dylan musiał być artystą praktycznie nie znanym. Co częściowo, w tym udanym na wielu poziomach przedstawieniu, bywa odczuwalne.

Zdarza się wówczas, że młodzi aktorzy są nieco obok eksponowanych w przedstawieniu treści, czyniąc wszystko, by pomost pomiędzy wrzeniem gotowości startu w dorosłość, a niejasnością pewnych rozczarowań, zbudować warsztatem lub mrugnięciami okiem do widowni. Co ważne, takie wyłamywanie się z tematu i niwelowanie napięcia umożliwił sam reżyser, wprowadzając łączące poszczególne wątki, żywiołowo-refleksyjne postaci Tirli Bima i Tirli Boma, co grający ich Bartłomiej Dargiewicz i Marcin Walkowski (w jego przypadku może nawet aż za bardzo) śmiało zużytkowywali.

Na Dylana namówił studentów Wojciech Kościelniak i napisał scenariusz oraz wyreżyserował z nimi muzyczny spektakl „115 sen Boba Dylana” (w poprzednim sezonie w Szkole Filmowej zrobił znakomitą „Historię podwodną” z piosenkami Lecha Janerki). Z trzech produkcji bieżącego roku akademickiego, to dyplom najlepszy, bo eksponujący najzdolniejszych w tej grupie, a zarazem wszystkim biorącym udział w inscenizacji pozwalający zaistnieć na podobnych warunkach, nie gubiący ich energii i zachowujący klarowność przekazu. Całość zgrzyta jedynie w momentach, gdy spektakl staje się zbyt „dorosły”, opowiadany przez doświadczenia i refleksje z jednej strony dojrzałego twórcy widowiska, z drugiej wsiąkniętego w kompletnie inną rzeczywistość autora prezentowanych utworów.

Wokalnie i interpretacyjnie świetnie wypada jeszcze Bartłomiej Dargiewicz, dylanowski z ducha jest na scenie i w swej piosence Wiktor Dębski, ściąga na siebie uwagę i nawiązuje swobodny kontakt z publicznością Olga Rayska, chce się widzom podobać i się mu to udaje Hubert Sycz. Drużynę mocno uzupełniają Kirył Pietruczuk, Emilia Lewandowska, Maria Adamska, Oliwia Adamowicz.

Aktorzy otrzymali do wyśpiewania wyśmienity materiał w postaci niebanalnych, odkrywczych aranżacji piosenek Boba Dylana, autorstwa Marcina Powalskiego. Muzyk nie zgubił drapieżnego, eksplorującego różne muzyczne gatunki stylu pierwowzoru, jednocześnie otwierając te utwory na zupełnie nowe, nierzadko zaskakujące przestrzenie. Artysta poszedł za Dylanem, ale „przyprowadził” go do tu i teraz, dając mu możliwość wybrzmienia w świeży sposób.

„115 sen Boba Dylana” to spektakl mniej zaczepny i społeczny, bardziej skupiony na indywidualności niż „Historia podwodna”, za to z wartościowym dla adeptów aktorstwa przesłaniem, że czasem praca z szacunkiem dla swoich autorytetów i zbudowanych także dzięki nim przekonań może przynieść znaczniejsze efekty niż impulsywne, wszelkimi dostępnymi „kanałami” epatowanie swoim ja, zmieniającym się w zależności od trendów i mód. A właściwie to nie najgorsza droga nie tylko dla aktorów...