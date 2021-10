"Teddy" Pietrzykowski, który toczył walki o życie. Rozmowa z Eleonorą Szafran, córką boksera Tadeusza „Teddiego” Pietrzykowskiego

Napisała pani książkę na podstawie wspomnień pani taty, boksera „Teddiego” Pietrzykowskiego, premierę miał film „Mistrz”. Cieszy się pani, że po latach zrobiło się głośno o Tadeuszu Pietrzykowskim?

Bardzo i jestem dumna, że tak wiele osób zainteresowała historia mojego taty. Powstał film, a wcześniej znalazłam jego pamiętniki co skłoniło mnie do napisania książki. Jestem jej współautorką, drugim autorem jest tata.

Tata opowiadał o przeżyciach wojennych, obozowych?

Opowiadał. Pamiętam te opowieści od najmłodszych lat. Jego obozowych kolegów, przyjaciół, którzy do nas przyjeżdżali do domu. Wspominali, czasem nawet humorystycznie pewne sceny z obozowego życia. W ten sposób uczyłam się historii, poznawałam tatę. Być może były rzeczy o których nie chciał opowiadać. To było jego prawo.

Któreś historie, wspomnienia utkwiły pani szczególnie w pamięci?

Gdy chodziłam do szkoły podstawowej w Bielsku Białej, gdzie wcześniej nauczycielem był tata, jeździł z moją klasą, ale też innymi na wycieczki do obozu w Auschwitz. Pełnił rolę przewodnika, który tam był i wiedział co opowiadać młodym ludziom. Te wycieczki mocno utkwiły w pamięci nie tylko mnie, ale też innym kolegom z klasy.