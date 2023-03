Tego gdzie indziej nie zobaczycie! Najnowszy sprzęt wojskowy na targach w Skierniewicach Zuzanna Gawałkiewicz

Wyrzutnia rakiet Patriot, czołg Leopard, transporter opancerzony Ryś, czy samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad – to tylko część sprzętu, który do soboty, 18 marca do godziny 18 można podziwiać w Skierniewicach podczas Wojskowych Targów Służby i Pracy, zlokalizowanych na campusie Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego. A to nie jedyne atrakcje, czekające na odwiedzających.