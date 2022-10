Ten remis też jemu zawdzięczamy - mówi trener ŁKS Kazimierz Moskal po meczu z Wisłą

Trener Kazimierz Moskal powiedział po meczu: To było dobre pierwszoligowe spotkanie. Cztery bramki, mnóstwo sytuacji. Do przerwy Wisła prowadziła 2:0, ale dogoniliśmy ich i były jeszcze sytuacje, w których mogły paść bramki. W takich okolicznościach na pewno trzeba się cieszyć. Co innego kiedy zespół prowadzi i traci punkty. Na trudnym terenie odrobienie strat to jest pozytyw. Cieszymy się z tego. Sam mecz stał na dobrym poziomie.

Zdaniem trenera Moskala spotkały się dwa markowe kluby, więc można było takiego meczu oczekiwać.

- Trzeba sobie jasno powiedzieć, że w dużej mierze ten remis zawdzięczamy Aleksandrowi Bobkowi. - Trzy interwencje w drugiej połowie były kluczowe. To nie było tak, że Wisła miała sytuacje, a my nie mieliśmy nic, ale na pewno duży udział w tym remisie ma Olek. Jego pozycja w klubie wzrosła.