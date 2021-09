Tenisiści MKT Łódź drużynowymi mistrzami Polski do lat 18

Tym większe należą się gratulacje naszym zawodnikom. W finale łodzianie z Miejskiego Klubu Tenisowego pokonali gospodarzy imprezy AZS Poznań - uwaga - 6:0.

Para deblowa Aleksander Orlikowski - Olaf Pieczkowski pokonała Marcela Kamrowskiego i Borysa Zgodę 6:4, 6:4. Debel Lech Gontar - Adam Majchrzak (brat Kamila) pokonała Adama Marcinkowskiego i Zachariasza Rytelewskiego 6:3, 6:3. W grach pojedynczych łodzianie też nie mieli sobie równych: Aleksander Orlikowski - Marcel Kamrowski 3:6, 7:5, 10:8, Olaf Pieczkowski - Borys Zgoda 7:5, 6:0. Jakub Solarski - Zachariasz Rytelewski 6:3, 6:0. Adam Majchrzak - Adam Marcinkowski 6:2, 6:2. Taka wygrana dowodzi, że tytuł dostał się w godne ręce.

W półfinale mistrzowskiego turnieju drużyna MKT Łódź pokonała Górnika Bytom większą liczbą wygranych setów, przy remisie 3:3. Brąz zdobyła ekipa z Bytomia, a czwarte miejsce zajął zespół Krzyckiego Klubu Tenisowego, a piąte

Ekipa łódzka składa się z samych wielce utalentowanych zawodników. Aleksander Orlikowski jest na pozycji nr 25 w gronie najlepszych juniorów świata, Olaf Pieczkowski niewiele niżej - 42. Adam Majchrzak ma dopiero 16 lat, ale czuć w nim geny Kamila Majchrzaka.

Sukces łódzkiej młodzieży to zasługa trenera Piotra Żurawieckiego i Tomasza Ścibora.

Nie do przecenienia jest też rola menedżera ekipy Bernarda Kaczorowskiego, który skompletował i zbudował ten zespół oraz zadbał o idealne warunki organizacyjne.

Aleksander Orlikowski walczy o jak najwyższy ranking na świecie na koniec roku. Będzie występował jeszcze w czterech dużych i ważnych turniejach juniorskich - za tydzień w miejscowości Vrsar w Chorwacji, później leci do Meksyku, gdzie rozgrywany będzie turniej najwyższej juniorskiej kategorii niczym Wielkim Szlem w seniorach. Na koniec Aleksander Orlikowski wystąpi w Stanach Zjednoczonych w dwóch turniejach - Eddie Herr i Orange Bowl, które są nieoficjalnymi mistrzostwami świata. Przed laty zwycięzcami tego turnieju zostawali m.in.: Tommy Haas, Janko Tipsarević, Bernard Tomić, a triumfatorami Eddie Herr byli Maria Szarapowa czy Andy Roddick. To bardzo wysoko punktowane prestiżowe turnieje.

Mistrzostwo Polski w tenisie to wielka sprawa dla całego Miejskiego Klubu Tenisowego. Brawo.

O tym, że w MKTŁódź potrafią szlifować tenisowe diamenty i stwarzają im doskonałe warunki do rozwoju talentów niech świadczy fakt, że w finale mistrzostw Polski 14-latków drużyna MKTŁódź walczyła w decydującym meczu o złoto. Turniej rozgrywano w Grodzisku.

