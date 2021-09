Tenisiści MKT Łódź po mistrzostwie Polski zdobyli też srebrne medale. Wysoka pozycja MKT w rankingu PZT

Drużyna MKT Łódź pod wodzą kapitana Bernarda Kaczorowskiego wywalczyła bowiem drużynowe wicemistrzostwo Polski w kategorii chłopców do lat 14. Łodzianie w finale ulegli drużynie KS Klub Tenisowy Szczawno Zdrój 1:5.

Jedyny punkt dla drużyny MKT Łódź zdobył Jan Kaczorowski, który pokonał Jana Kluczyńskiego 7:5, 6:0.

Inne mecze: Yurii Hoida - Filip Kosiński 4:6, 6:7., Marcin Dójczyński - Alan Ważny 1:6, 1:6, Oleksandr Kolesnychenko - Dawid Lewandowski 2:6, 3:6. Deble: Marcin Dójczyński i Jan Kaczorowski - Filip Kosiński, Jan Kluczyński 2:6, 2:6, Oleksandr Kolesnychenko i Yurii Hoida - Dawid Lewandowski, Alan Ważny 7:6, 2:6, 5:10.

Wygrana teamu ze Szczawno Zdroju nie dziwi, bowiem w tym klubie stworzono prawdziwy dream team. W finale grali Dawid Lewandowski (nr 1 w polskim rankingu PZT U14), Alan Ważny (numer 3), Filip Kosiński (numer 6), Jan Kluczyński (numer 9). To tak, jakby w Pucharze Davisa grali Novak Djoković, Daniil Medwiediew, Rafaeł Nadal i Roger Federer.

Ale łodzianie nie przestraszyli się wysoko klasyfikowanych rywali i podjęli walkę. Też są uznanymi zawodnikami, o czym świadczą ich miejsca w rankingu. Spośród łodzian najwyżej w rankingu U14 Polskiego Związku Tenisowego plasuje się Oleksandr Kolesnychenko (numer 2), Marcin Dójczyński jest na 14 pozycji, Yurii Hoida na 28 miejscu, a Jan Kaczorowski na 41 pozycji. Fachowcy przepowiadają jednak wszystkim zawodnikom MKT Łódź wielką przyszłość.

Wcześniej w mistrzowskim turnieju łodzianie pokonali STF Nowy Sącz 4:2 i UKT Winner Kraków 4:2.

Zakończyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych. Trójka liderów zachowała swoje pozycje, ale wszyscy są pod wrażeniem bardzo dobrej pracy z młodzieżą w Miejskim Klubie Tenisowym z Łodzi, bo klub ten awansował na piąte miejsce w krajowym rankingu, w którym sklasyfikowano 116 klubów..

Prowadzi BKT Advantage Bielsko-Biała - 359,75, drugi jest KS Górnik Bytom- 337, trzeci - AZS Poznań - 297,25, czwarty CKT Grodzisk Mazowiecki przy Fundacji De Arte Athletica - 216, a piątym Miejski Klub Tenisowy Łódź - 169,75. Ten fakt trzeba doceniać. W MKT wzorowo pracują z młodzieżą i klub zasługuje na wielkie słowa uznania także ze strony władz miasta.