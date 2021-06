Termy w Uniejowie znów działają. Nowe zasady wprowadzone po otwarciu basenów. Jakie są promocje na basenach w Uniejowie? 7.06.201

- Z uwagi, że chcielibyśmy, żeby każdy z Was miał szansę skorzystać z naszego Kompleksu Termalno-Basenowego a tworzące się kolejki i limity covidowe niejednokrotnie to uniemożliwiają podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu promocji do 25 promocji czasu extra w weekendy. W dni powszednie nadal będzie obowiązywało 50 procent czasu extra – informują Termy w Uniejowie.

Nowy regulamin promocji obowiązuje od dzisiaj (sobota 05 czerwca 2021).

Termy w Uniejowie informują

W związku z ponownym otwarciem Kompleksu Termalno-Basenowego informujemy, że:

1. Obiekt otwarty jest w reżimie sanitarnym, co oznacza, że na jego terenie należy: przestrzegać zasad dystansu społecznego oraz nosić maseczki (w budynku);

2. Szatnia w Obiekcie pozostaje niedostępna do odwołania;

3. Wszystkie zaproszenia i karnety 10-krotnego wejścia, których termin ważności upływał pomiędzy 17. października 2020 roku a 28. maja 2021 roku są ważne do 31. października 2021 roku;

4. Kupony zakupione na portalu Groupon, których ważność upłynęła 31. grudnia 2020 roku mogą być wykorzystane do 26. lipca 2021 roku;

5. Termin ważności biletów promocyjnych nie jest przedłużony;

6. W okresie "długiego weekendu" związanego ze świętem Bożego Ciała, w Kompleksie obowiązywać będzie cennik weekendowy (piątek i sobota) oraz niedzielno-świąteczny (czwartek i niedziela)