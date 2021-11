The White Tigers z Wieruszowa jednak wystąpi w wielkim finale „Mam talent". Jak do tego doszło?

Wielki powrót do popularnego show. The White Tigers z Wieruszowa jednak w finale programu „Mam talent"

Z powodu objęcia kwarantanną dwóch zespołów, które weszły do finałowej dziesiątki, ich uczestnicy musieli pożegnać się z udziałem w wielkim finale. Nieszczęśliwy zbieg wydarzeń, który jednym odebrał szansę na wygraną, dał ją ponownie tym, którzy odpadli tuż przed nim. A mianowicie zespołowi The White Tigers, który uplasował się na 12 miejscu spośród wszystkich uczestników tegorocznej edycji. A było ich blisko 4 tysiące. To dla zespołu, który zachwycił Marcina Prokopa i jurorów w pierwszym odcinki i od razu dzięki funkcji złotego przycisku awansował do półfinału ogromna szansa. Tym bardziej, że półfinałowy występ nie urzekł już tak bardzo jury. Zespół postawił wtedy na własną kompozycję, sporo ryzykując, ale ma ambicje. Członkowie zespołu zapewniają, że w finale znów nas pozytywnie zaskoczą.