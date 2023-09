Tkalnia Marzeń Porsche w Off Piotrkowskiej w Łodzi. Kolejny pomysł na zagospodarowanie placu od ulicy Piotrkowskiej ZDJĘCIA Matylda Witkowska

Przy wejściu do Off Piotrkowskiej stanęła Tkalnia Marzeń - kreatywna strefa marki Porsche, w której oprócz promocji marki odbywają się warsztaty. To tymczasowa konstrukcja.