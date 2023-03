To będzie starcie wagi ciężkiej - „Niebiescy” kontra ŁKS Łódź!

Łodzianie mają zaledwie dwa punkty przewagi nad popularnymi „Niebieskimi”, którzy są pierwszoligowym beniaminkiem. Gdyby drużyna trenera Kazimierza Moskala zgarnęła komplet punktów, to zaryzykujemy twierdzenie, że na alei Unii 2 mogą zacząć rozglądać się za szampanami z okazji awansu do elity, bo po niedzielnym meczu do końca sezonu pozostanie tylko 10 kolejek. Początek spotkania zaplanowano na 14.45. Przypomnijmy, że w rundzie jesiennej ełkaesiacy pokonali na swoim boisku chorzowian 2:0 (2:0). Niewykluczone, że szkoleniowiec ŁKS będzie mógł skorzystać z usług Nacho Monsalve, który ma kłopoty z kolanem i nie grał ze Stalą Rzeszów. - Od środy zaczynamy przygotowania do meczu z Ruchem i wtedy będziemy mądrzejsi jak wygląda sytuacja na Nacho - mówił Kazimierz Moskal. - Pierwsze objawy urazu miał po meczu z Chrobrym Głogów, później zagrał cały mecz z Puszczą i dopiero potem okazało się że miał problem z kolanem. Nie było sensu ryzykować i na siłę próbować go postawić na nogi, bo to uraz, który potrzebuje trochę czasu żeby wrócić do treningów

Tymczasem wróćmy jeszcze do szczęśliwej wygranej ełkaesiaków z rzeszowianami 1:0 (0:0), po golu w doliczonym czasie gry. - Przed rzutem rożnym pomyślałem sobie, że muszę wierzyć do końca w to, że muszę znaleźć się w polu karnym i jestem w stanie zdobyć bramkę - mówił po ostatnim gwizdku sędziego uszczęśliwiony strzelec gola Władysław Ochronczuk. - Nie zdobyłem w trakcie mojej kariery wielu bramek, ale kilka tak i ten był jednym z najważniejszych. Sprawił mi wiele radości. Nie będę ukrywał, z radości straciłem głos.

Jak podsumował mecz szkoleniowiec łódzkiego zespołu? - Wcisnęliśmy dziś zwycięską bramkę w ostatnich sekundach i to chyba też dla nas ważna rzecz. Wcześniej w takich okolicznościach wygrywali Ruch Chorzów czy Wisła Kraków, dziś nam się udało. Chcieliśmy wrócić do naszej gry i chociaż zawodnicy dziś bardzo się napracowali, nadal brakowało mi trochę płynności. Oczywiście najważniejsze są trzy punkty, które przyb liżają nas do wymarzonego celu, czyli ekstraklasy. ą