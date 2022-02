To może być czas „RycerzyWiosny”. ZDJĘCIE ŁKS Łódź

Powodem do optymizmu jest głównie fakt, iż drużyna trenera Kibcu Vicuny znakomicie radziła sobie w meczach sparingowych. Łodzianie nie przegrali ani jednego meczu - w pięciu byli górą, a jeden zremisowali Wrażenie robi także bilans bramkowy 15-5. Jeśli chodzi o zakaz transferów nałożony na klub na początku stycznia przez FIFA, zniesiony zresztą niedawno, to paradoksalnie może on być z korzyścią dla zespołu. Zresztą trener Kibcu Vicuna oraz prezes klubu Tomasz Salski powtarzają, że zespół jest na tyle silny i scementowany, że żadnych wzmocnień nie trzeba. Jeśli chodzi o odejścia, to bramkarz Michał Kot, który i tak nie miał większych szans na grę odszedł do Wigier Suwałki, a Jan Sobociński, co było już przesądzone, wyleciał do USA. Niestety, może się okazać, że w Termalice Nieciecza wyląduje Maciej Radaszkiewicz. Na szczęście ucichła sprawa odejścia Pirulo. Obawialiśmy się, że z powodu niezbyt dobrej kondycji finansowej klubu, zespół nie pojedzie na obóz do Turcji. Pojechał, a mało tego zawitał tam także sternik ŁKS. To był dobry krok, bo dzięki temu morale w zespole wzrosło i to bardzo. Podkreślają to zgodnie piłkarze, jak choćby Maciej Wolski, który stwierdził, że obóz w Side scementował zespół, nie ma już grup i grupek, ale jedność, także w szatni. Jak to ważne doskonale wiedzą piłkarze, nawet drużyn klasy B. Zawodnicy zgodnie też potwierdzają i mamy nadzieję, że nie jest to jedynie wymachiwanie „szabelką”, że są w stanie awansowac do elity. Trzymamy za słowo.