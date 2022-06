To nic, że 13. W poniedziałek ŁKS rozpoczyna treningi

Wiele wskazuje, że trening prowadzi jednak Kazimierz Moskal, który w przeszłości pracował już w łódzkim klubie i to z sukcesami, bo awansował przecież z ŁKS do ekstraklasy. Wprawdzie szkoleniowiec twierdził w minionym tygodniu podczas rozmowy z nasza redakcją, że nikt z klubu z Unii 2 nie kontaktował się z nim, lecz najwidoczniej musiało się to zmienić, bo w poniedziałek Kazimierz Moskal telefonu już nie odbierał. Zapewne dlatego, żeby nie wyjść przed szereg i uniknąć odpowiedzi na niewygodne pytania.

- Decyzja w sprawie trenera zapadła, ale dopóki nie będzie on tutaj z nami nie możemy oficjalnie ogłosić jego nazwiska - powiedział na antenie ŁKS TV Jakub Olkiewicz, doradca zarządu klubu ds. marketingu. - Musimy poprosić kibiców jeszcze o chwilę cierpliwości do momentu, aż oficjalnie zaprezentujemy naszego nowego-starego trenera.