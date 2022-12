Tomasz Salski otrzymał od Jacka Bogusiaka unikalną pamiątkę ŁKS sprzed 74 lat

Pamiątkowa fotografia z uroczystości sprzed 74 lat w dużej dekoracyjnej ramie ma wymiary 81 cm x 76 cm. Na fotografii uwieczniona została rodzina ŁKS z 1948 roku. Jacek Bogusiak wręczając tę pamiątkę Tomaszowi Salskiemu powiedział, że rok 2023 jest rokiem jubileuszu 115-lecia ŁKS, a zdjęcie z jubileuszu 40-lecia niech będzie jedną z pierwszych pamiątek i inspiracją do utworzenia w najbliższym czasie Izby Pamięci ŁKS, które powinno przekształcić się następnie w Muzeum Historii ŁKS. Warto wykonać podobną fotografię wszystkich członków ŁKS w 2023 roku na pamiątkę następnych pokoleń ełkaesiaków.

Na unikalnym zdjęciu jest rodzina Łódzkiego Klubu Sportowego z 1948 roku. Zdjęcie zostało wykonane 23 maja 1948 pod łódzką katedrą. Na rozpoczęcie uroczystości 40-lecia ŁKS odbyła się msza. Wszyscy członkowie klubu zgromadzili się w siedzibie klubu, następnie odbył się przemarsz pod katedrę. Członkowie ŁKS złożyli wieniec pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Na wspólnej fotografii znajdują się m.in. prezesi ŁKS Heliodor Konopka, Henryk Lubawski, wybitni sportowcy-olimpijczycy Józef Pisarski i Władysław Król.

Po mszy wszyscy udali się na stadion ŁKS, gdzie odbyły się zawody sportowe w piłce ręcznej. ŁKS wygrał z Ostrovią 12:4, w meczu piłkarskim ŁKS pokonał ZZK Poznań (dzisiejszy Lech) 3:2. Bramki dla ŁKS zdobyli Longin Janeczek 2 i Tadeusz Hogendorf 1. Na stadionie ŁKS zgromadziło się ponad 15 tys. widzów.

Jak pisał Dziennik Łódzki z 24 maja 1948 roku, jubileuszowe święto ŁKS wypadło imponująco. Przed trybuną honorową przesunął barwny korowód przedstawicieli klubów sportowych ze sztandarami i w kostiumach sportowych. Do zgromadzonych widzów i do sportowców przemówili prezesi ŁKS. Orkiestra odegrała hymn narodowy, a publiczność zaczęła składać jubilatom gratulacje. Było ich bardzo wiele i gdyby nie termin rozegrania dwóch spotkań ligowych w szczypiorniaku i piłce nożnej uroczystość sportowa przeciągnęłaby się jeszcze kilka godzin. Jubileuszowe telegramy przysłali: Bolesław Bierut i Józef Cyrankiewicz. ą