Tragedia w domu jednorodzinnym pod Brzezinami. Czy podczas domowej awantury żona zastrzeliła z pistoletu męża?

Do tragicznej w skutkach strzelaniny doszło we wtorek 7 grudnia w domu jednorodzinnym pod Brzezinami. Jej efekt jest taki, że 49-letni mężczyzna zginął na miejscu, zaś jego 47-letnia żona została ranna i trafiła do szpitala. Wszystko wskazuje na to, że to ona śmiertelnie postrzeliła małżonka. Dlatego pilnują jej policjanci.

