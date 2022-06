Tragiczny wypadek przy autostradzie A2. Motocyklista zginął w zderzeniu z tirem. Pasażerka motocykla jest ranna

Do wypadku – jak informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach mł. bryg. Radosław Ogrodowczyk – doszło w niedziele, nad ranem w miejscowości Pełczyska w gminie Wartkowice. To na drodze 703 przy zjeździe na węzeł autostrady A2, gdzie nastąpiło zderzenie dwóch pojazdów: motocykla, którym jechały dwie osoby (kobieta w wieku 41 lat i 44-letni mężczyzna) z samochodem ciężarowym. - W wyniku zdarzenia, mimo długotrwałych działań resuscytacyjnych prowadzonych przez służby ratownicze, zmarł kierujący motocyklem. Druga osoba z motocykla, kobieta, została zabrana śmigłowcem LPR, do szpitala w Łodzi. Kierujący samochodem ciężarowym, nie odniósł obrażeń. Na czas prowadzonych działań ratowniczych, ruch na drodze 703 był zablokowany.