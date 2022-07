Tragiczny wypadek w Kolonii Chabielice. Motocyklista nie przeżył zderzenia z ładowarką na kopalnianej drodze!

Wypadek zdarzył się w Kolonii Chabielice, 1 lipca około godz. 6, w rejonie kopalni. Na drodze wewnętrznej ładowarka zderzyła się z motocyklem.

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 28-letni mieszkaniec Bełchatowa kierujący ładowarką caterpillar, na skrzyżowaniu dróg wewnętrznych nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 47-letniemu mieszkańcowi gminy Rząśnia kierującemu motocyklem romet i doprowadził do zderzenia pojazdów - relacjonuje sierż. sztab. Wioletta Mielczarek z pajęczańskiej policji.

Motocyklista trafił do szpitala, niestety nie udało się go uratować. Okazało się, że kierujący rometem nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklem.