Transfery ŁKS i nowy trener. Modlimy się w czterech językach o silniejszy ŁKS

W bardzo oryginalny sposób właściciel ŁKSTomasz Salski przedstawił nowego dyrektora sportowego klubu Janusza Dziedzica: – Potrzeba nam trochę świeżej krwi i innego spojrzenia. Stąd moja propozycja dla Janusza. Znamy się od wielu, wielu lat. Raz na jakiś czas nawet rywalizujemy jako oldboje na boisku. Ale to nie to przeważyło. Ważniejsze było spojrzenie na piłkę i to, że Janek Ojcze Nasz mówi poprawnie w trzech językach oprócz polskiego, co wydaje się, że w kontaktach z rynkiem piłkarskim jest bardzo ważne. Jest też osobą, która cały czas, która przy tej piłce funkcjonuje.

Miejmy tylko nadzieję, że nowy dyrektor nie będzie musiał się modlić, by ŁKSgrał lepiej niż w ubiegłym sezonie. Sytuacja dla nowego dyrektora sportowego jest ekscytująca. Pierwszą decyzją musi być zatrudnienie nowego trenera. – Chcemy zespół przebudować – mówił Janusz Dziedzic. – Jestem człowiekiem ambitnym. Wszyscy zrobimy wszystko, by ten zespół poukładać.

Janusz Dziedzic był wcześniej menedżerem. Dziś staje po drugiej stronie lady. – Moje doświadczenie może tylko nam pomóc – mówił dyrektor.

Czy Janusz Dziedzic był w Krakowie, gdzie mieszka Kazimierz Moskal, lider wyścigu do fotela trenera ŁKS? – Pomidor – odparł nowy dyrektor ŁKS.

Dla 55-letniego trenera Kazimierza Moskala byłby to powrót do ŁKS, w którym pracował w latach 2018-2020 i wywalczył niemały sukces, bo awans do Ekstraklasy.

Kibice natomiast czekają na ogłoszenie terminarza I ligi. Chcą zagrać pierwszy mecz, albo najlepiej dwa pierwsze na swoim stadionie przy al. Unii. Początek ligi meczem ŁKS- Ruch Chorzów zapowiadałby się wyśmienicie. Oto skład Fortuna 1 Ligi na sezon 2022/23: Apklan Resovia Rzeszów, Arka Gdynia, Bruk-Bet Termalika Nieciecza, Chojniczanka Chojnice, Chrobry Głogów, GKS Katowice, GKS Tychy, Górnik Łęczna, ŁKS Łódź, Odra Opole, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Puszcza Niepołomice, Ruch Chorzów, Sandecja Nowy Sącz, Skra Częstochowa, Stal Rzeszów, Wisła Kraków, Zagłębie Sosnowiec. ą