Transfery mobilizują piłkarzy Widzewa. Kto zagra w Kaliszu

Łodzianie są zdecydowanymi faworytami spotkania. Kaliszanie to wicelider II ligi. Zespół prowadzi były piłkarz Widzewa Bartosz Tarachulski (13 meczów i 4 gole dla Widzewa wiosną 2001 roku), a w bramce gra były widzewiak Maciej Krakowiak.

Trener Janusz Niedźwiedź zamierza dać szansę gry tym piłkarzom, którzy do tej pory grali mniej w ekstraklasie.

Nie wiemy, czy odpocznie bohater meczu z Wisłą Płock Karol Danielak. Pomocnik Widzewa znalazł się w naszej Jedenastce Kolejki. Tak oceniliśmy jego grę: „Od jego bramki zaczęły się kłopoty liderującej Wisły Płock. Trafił szybko, po ledwie pięciu minutach od rozpoczęcia. Na pewno jego gol jest kandydaturą do miana gola sierpnia, a może i całej rundy. W naszej jedenastce po raz pierwszy w sezonie”.

Niezwykłe jest to, jaki wpływ na poczynania piłkarzy Widzewa mają transfery. Kilkanaście godzin przed meczem z Wisłą klub poinformował o zakontraktowaniu Chorwata Mato Milosa. Oficjalnie ogłoszono, że ten zawodnik ma rywalizować o miejsce w składzie Widzewa z Pawłem Zielińskim i... Karolem Danielakiem. Ten drugi widocznie tak mocno wziął sobie do serca tę rywalizację, że strzelił przepięknego gola otwierającego wynik meczu z Wisłą. Trener Janusz Niedźwiedź będzie miał teraz twardy orzech do zgryzienia. Kogo wystawić na prawym wahadle? Z drugiej strony takie problemy to typowe kłopoty bogactwa...

Mato Milos zagra zapewne w dzisiejszym meczu z KKS Kalisz. Odpocząć mają Bartłomiej Pawłowski, Henrich Ravas, Fabio Nunes i właśnie Karol Danielak.

Bartłomiej Pawłowski truchtał na ostatnim treningu, ale nie był to efekt kontuzji, ale zmęczenia po trudnym początku sezonu. Bartłomiej Pawłowski zaczął sezon wspaniale, dopisuje mu na boisku szczęście, strzela niezwykłe bramki (patrz mecz z Jagiellonią w Białymstoku i z Wisłą Płock w Łodzi), jedyny błąd jaki popełnił na boisku to gra w meczu z Legią z mikrofonem wpiętym w koszulkę. ą