Transfery w ŁKS. Ważne ogniwo drużyny odchodzi do Radomia

Jak informuje Włodzimierz Łyżwa z Echa Dnia, E. Leclerc Moya Radomka buduje zespół na nowy ligowy sezon 2022/ 2023. Wszystko wskazuje na to, że w radomskiej drużynie w nowym sezonie zagrają Serbka Sara Lozo oraz Amerykanka Madison Bugg. Bardzo blisko podpisania kontraktów są trzy nowe siatkarki, Krystyna Strasz, libero, ostatnio zawodniczka ŁKS Commercecon Łódź, Martyna Świrad, środkowa bloku, ostatnio BKS Bostik Bielsko-Biała i Paulina Zaborowska, rozgrywająca, ostatnio Joker Świecie. Dla tej ostatniej byłyby to powrót do radomskiego klubu po roku gry w Jokerze.

Krystyna Strasz jest jedyną siatkarką ŁKS Commercecon, która zdobyła ostatnich pięć medali z łódzką drużyną w TauronLidze.