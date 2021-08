Transfery Widzewa. Jest konkurent dla Pawła Tomczyka, czy będą grali razem?

NOWE Joga na problemy – 15 pozycji o leczniczym działaniu

Praktykujesz jogę? A może szukasz powodu, by zacząć albo wrócić na matę? Znamy dodatkowe powody, by docenić tę aktywność fizyczną – to jej rozległy wpływ na zdrowie. Polecamy 15 popularnych pozycji zwanych asanami, które są pomocne przy różnych chorobach i dolegliwościach.