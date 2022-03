Transfery Widzewa. Trener Widzewa o pozyskaniu piłkarzy z Rosji i Ukrainy

Zdaniem kibica Widzewa zawodnicy do tej pory nieosiągalni, ale ciekawi, mogą być dostępni. Nie tylko Grzegorz Krychowiak – podpowiada Adam, cytowany przez Marcina Tarocińskiego podczas audycji Witamy w klubie z trenerem Januszem Niedźwiedziem. Czy Widzew penetruje rynek ukraiński, rosyjski, pod kątem ewentualnych wzmocnień?

– Zamknęliśmy nasze okienko transferowe – odpowiedział trener Janusz Niedźwiedź. – Rozumiemy, że są naprawdę bardzo dobre możliwości czy okazje pozyskania jeszcze teraz jakichś zawodników. Nigdy nie zamykamy się na pewne możliwości. Ale tak, jak rozmawialiśmy , to mamy naszą kadrę w tym składzie osobowym i chcemy pracować i zamknąć te tematy transferowe i skupić się na najbliższych meczach.

Kiedy będzie gotowy Patryk Lipski? – Aby być regularnym w tym czego oczekujemy, są zawodnicy, którzy robią to szybciej, inni wolniej – dodał trener Widzewa. – Koło weekendu będziemy wiedzieć, czy Patryk będzie gotowy do gry w pierwszym składzie, czy pojawi się na boisku z ławki.

Na pewno w środku nie pojawi się Ernest Terpiłowski, bo nie jest środkowym pomocnikiem. Może grać na obu skrzydłach.

Trener zdradził, że nienawidzi znanej piłkarskiej maksymy: że „zwycięskiego składu się nie zmienia”.

