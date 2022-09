Transfery Widzewa. Z Widzewa odszedł do Polonii Warszawa. Stracił miejsce w Widzewie

Przez ostatnie dwa sezony występował w drużynie Widzewa Łódź, gdzie w sumie zagrał w 24 meczach ligowych, w których zdobył jedną bramkę.

Jest wychowankiem KS Łomianki, a potem reprezentował barwy m.in. Hutnika Warszawa, Legii Warszawa, Legionovii Legionowo, Radomiaka Radom.

– Wszystko działo się bardzo szybko i cieszę się, że zostałem zawodnikiem Czarnych Koszul. Po ośmiu latach wróciłem do Warszawy – swojego rodzinnego miasta. Jestem świadomy tego, że czeka mnie rywalizacja o miejsce w składzie, ale to dodatkowa motywacja do ciężkiej pracy i plus dla nas wszystkich. Przychodzę do drużyny, która chce walczyć o jak najwyższe cele i wierzę, że razem osiągniemy sukces. Plan rozwoju całego klubu to długoterminowy projekt i cieszę się bardzo, że teraz będę częścią procesu odbudowy Polonii – mówi po podpisaniu umowy nasz nowy zawodnik, cytowany przez kspolonia.pl

Umowa będzie obowiązywała przez dwa lata.