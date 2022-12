Trasy nordic walking w woj. łódzkim. Gdzie wybrać się w weekend 3 - 4 grudnia3 najciekawsze trasy

Ścieżki nordic walking w woj. łódzkim

Jakie trasy nordic walking w woj. łódzkim lubią mieszkańcy? My już to wiemy.

We współpracy z Traseo mamy dla Was 3 interesujące ścieżki nordic walking w woj. łódzkim.

Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Początek trasy: Uniejów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 136,44 km

Czas trwania marszu: 30 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podejść: 687 m

Suma zejść: 668 m

JJ_Active poleca tę trasę na marsz

Szlak Powstań Narodowych - generalnie nawet jego opiekun PTTK Siedlce specjalnie nie wie jak on faktycznie przebiega i potwierdzają jego przejście w 2019 po śladzie z aplikacji choć szlak w kilku miejscach ma zupełnie inny przebieg (nieświadomie mylą innych). Aplikacja szlakowa Mazowsze tez czasami przekłamuje przebieg. Jest zasada, że jak nie ma znaków przez 500 metrów to nie idzie się szlakiem. Szlak dosyć długi jednak dość prosty technicznie - po drodze jedna przeprawa brodem przez rzeczkę (brak mostka).

