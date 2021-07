Trener GKS Bełchatów buduje zespół na II ligę

Pierwszą kolejkę zaplanowano na weekend 31 lipca - 1 sierpnia. Bełchatowianie rozpoczną zmagania wyjazdowym meczem w Puławach z Wisłą. Gospodarze meczu to beniaminek II ligi. Drużyna prowadzona przez byłego szkoleniowca bełchatowian Mariusza Pawlaka zdominowała rywalizację w grupie czwartej III ligi. W 40 meczach zdobyła 96 punktów, wyprzedzając o 23 drugą w rankingu Chełmiankę Chełm. 7 sierpnia (sobota) na stadion przy ul. Sportowej zawita Znicz Pruszków. Ostatnie ligowe spotkanie w tym roku GKS rozegra 4 grudnia na swoim boisku z chorzowskim Ruchem, który jest beniaminkiem II ligi. Nowy szkoleniowiec zespołu z Bełchatowa Patryk Rachwał stanął przed nie lada wyzwanie, bo takim bez wątpienia jest zbudowanie w krótkim czasie solidnej drużyny, tym bardziej że odeszło 15 piłkarzy, a to zapewne nie koniec. - Nie jest to łatwa sprawa, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo - mówi szkoleniowiec drugoligowca. - Jeżeli ktoś podejmuje się jakiegoś wyzwania to wie, jakie są problemy. Nie będę szukał problemów gdzieś indziej, chcę się skupić na pracy. Zdajemy sobie sprawę, że jak się buduje coś od nowa, to nigdy nie jest łatwo. Jestem jednak dobrej myśli.

Treningi z GKS rozpoczął w czwartek 29-letni Artur Golaski, który grał ostatnio w Chojniczance, do której przeniósł się z Bełchatowa. W przeszłości występował też w ŁKS Łódź.