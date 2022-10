Trener ŁKS Commercecon zagrał w sparingu. Adrian Chyliński: Dużo lepiej jest analizować z ławki

Z powodu braków kadrowych w drużynie ŁKS Commercecon Łódź, na pozycji środkowej bloku zagrał przeciwko Developresovi asystent Alessandro Chiappiniego – Adrian Chyliński. Szkoleniowiec mógł na bieżąco uczestniczyć w komunikacji między zawodniczkami, a o swoich wrażeniach opowiedział po meczu. – Na pewno jest to inna rola, niż zazwyczaj pełnię. Dużo lepiej jest analizować z ławki, patrzeć na liczby, podejmować pewne decyzje i podpowiadać zespołowi. Nigdy natomiast nie grałem jako środkowy, to był mój pierwszy oficjalny mecz od ośmiu lat, a na środku pierwszy raz w życiu. Kilka ciekawych rzeczy można było jednak wyłapać, szczególnie pod kątem komunikacji zespołu. Wiadomo jak się dziewczyny komunikują i wtedy można coś podpowiedzieć, żeby to lepiej funkcjonowało – powiedział po meczu Adrian Chyliński.

Oba zespoły przystąpiły do meczu w okrojonych składach. W szeregach Developresu zabrakło kadrowiczek – Aleksandry Szczygłowskiej, Anny Obiały i Katarzyny Wenerskiej. Po stronie łódzkiej ubytków było jeszcze więcej. Wiewióry czekają na powrót do zespołu Klaudii Alagierskiej-Szczepaniak, Kamili Witkowskiej, Zuzanny Góreckiej i Roberty Ratzke. W piątkowym meczu nie mogły wystąpić Paulina Maj-Erwardt i Aleksandra Gryka.