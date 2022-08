Trener ŁKS: Ktoś z klubu może odejść, złoty strzał do klubu może być w ostatniej chwili

Stipe Jurić?

- Trudno mi ocenić Stipe po dwóch dniach treningu. Treningi indywidualne to nie są treningi z zespołem. Brakuje mu też gry. Wiele będzie zależało od Stipe, jak do tego będzie podchodził, ale nie liczę na to, żeby szybko w najbliższym czasie do nas dołączył.

Mateusz Kowalczyk?

- Mateusz na pewno w ostatnich meczach dobrze się prezentował. Ale myślę, że mamy zawodników, którzy na tej pozycji mogą grać i mogą dać sporo drużynie. Akurat dobrze się złożyło, że kara za kartki wypadła wtedy, kiedy powołanie na kadrę. Gdyby miał grać i w środę, i w sobotę, to pewnie zmęczenie by się nałożyło. Musimy pamiętać, że za chwilę gramy Puchar Polski ze Stalą Mielec. Musimy być przygotowani, bo kary za kartki będą nas dotykały. Będziemy musieli sobie radzić. Szkoda, że nie zagra, ale nie możemy liczyć na to, że Mateusz, czy inni zawodnicy zagrają wszystkie mecze po 90 minut.