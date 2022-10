Trener ŁKS: Mamy swoje problemy, o których nie będę za dużo opowiadał

Trener Kazimierz Moskal był w doskonałym nastroju na konferencji: – Emocji było dużo, mecz nie stał może na najwyższym poziomie, ale takiego meczu się spodziewaliśmy – powiedział trener ŁKS. – Przepchnęliśmy to i wydarliśmy te trzy punkty Sandecji. Mamy swoje problemy, o których nie będę za dużo opowiadał. Jest to końcówka rundy musimy sobie z tym poradzić. Każdy wygrany mecz to dobry bodziec, by nabrać werwy radości i z entuzjazmem przygotowywać się do kolejnego spotkania. Pirulo wczoraj z treningu zszedł, miał podjąć decyzję, czy będzie w stanie, nie czuł się najlepiej i zapadła decyzja o zmianie.

Stanislav Varga (trener Sandecji): Ciężko coś powiedzieć po takim meczu. ŁKS to dobry zespół i dziś miał lepsze okazje do zdobycia gola od nas, ale żałujemy, bo przegraliśmy po bramce straconej nie z gry, a po rozegraniu stałego fragmentu. I w tym jednym detalu byliśmy gorsi.