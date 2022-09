Trener ŁKS: Szanujmy ten punkt. Strzelec ŁKS: Termalica najlepszym zespołem

Trener ŁKS Kazimierz Moskal powiedział po meczu z Termaliką: - To jest piłka, to jest sport. Termalica potwierdziła, że ma potencjał. Pokazali, że potrafią grać w piłkę. Strzeliliśmy szybko bramkę po fajnej akcji, to pierwszy połowa przebiegała pod dyktando Termaliki, ale to my mieliśmy zdecydowanie lepsze sytuacje. Trzeba takie sytuacje wykorzystywać. Później była chwila dekoncentracji, nieuwagi dostajemy bramkę na 1:1. Po niej gra zaczęła inaczej wyglądać, ale nie stworzyliśmy sobie klarownej okazji. Szanujmy ten punkt, bo przeciwnik miał jakość i myśli, żeby bić się o powrót do ekstraklasy.

Trener ŁKS więcej oczekiwał od graczy środka pola. - Nie wyglądało to dzisiaj tak, jakbym chciał - powiedział trener.

- Ciężej nam się gra z drużynami, grającymi dłuższą piłkę. To był najlepszy zespół, jaki tu przyjechał do nas, jeśli chodzi o strcite piłkarskie umiejętności - ocenił po meczu Michał Trąbka, strzelec jedynego gola.