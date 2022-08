Trener ŁKS: Ten piłkarz ma serce do walki, większe od niego samego. Zdjęcia

Trener Kazimierz Moskal powiedział po spotkaniu: Gratulacje dla drużyny, dla chłopaków, bo ciężko musieli pracować na wygraną. Cieszy, że właśnie w takim dniu wygraliśmy i zachowaliśmy czyste konto, chociaż mieliśmy swoje problemy przed meczem. Ma rozruchu wypadł nam Bartek Szeliga. Mamy jednak zawodników, którzy czekają na taką szansę, żeby wejść i zagrać. Fajnie, że tak to się potoczyło.

Trener Kazimierz Moskal nerwowo przeżywał mecz.

– Trzecia bramka załatwiłaby całkowicie sprawę, bo sytuacje były – dodał szkoleniowiec ŁKS.

Trener mówił też o roszadach w składzie.

– Jeśli chodzi o Mieszka Lorenca, decyzja zapadła kilka dni temu – mówił Kazimierz Moskal. – Widzimy, jak ten chłopak pracuje. Cieszy tak naprawdę to, że zarówno pierwsza, jak i druga bramka to jego zasługa. Przy pierwszym golu wyłuskał piłkę, stworzyliśmy sytuację i padła bramka, a drugiego gola sam strzelił. Oskar Koprowski? Też go dobrze znamy. Ma serce większe od niego samego i to jest dobra cecha. Myślę jednak, że cały zespół zasłużył na pochwały.

Trener Ruchu Jarosław Skrobacz powiedział po meczu: Gospodarzom należy złożyć gratulacje. Wygrali zasłużenie. Do pewnego momentu realizowaliśmy plan, ale on się posypał po stracie bramki. Nie przystoi tak tracić goli. ŁKS był dziś zespołem konkretniejszym i po prostu lepszym.