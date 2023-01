Trener ŁKSG poprowadzi Reprezentację Polski Niesłyszących w piłce siatkowej halowej mężczyzn w Mistrzostwach Europy w Turcji

Podczas posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Sportu Niesłyszących 10 grudnia 2022 r. przeanalizowano, zatwierdzono i ustalono nowy podział kadr, a także programy szkoleniowe. Decyzją Zarządu trener Łukasz Zieliński z Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych w tym roku będzie przygotowywał reprezentację Polski Niesłyszących w piłce siatkowej halowej mężczyzn do Mistrzostw Europy, które odbędą się w terminie 11-21.07.2023 w Turcji.

Dzięki osiągniętym wynikom podczas zeszłorocznych Mistrzostw Europy Niesłyszących w piłce siatkowej plażowej (dwa brązowe medale) utrzymał także posadę trenera kadry narodowej w tej dyscyplinie.

- Jestem dumny, że będę mógł reprezentować Łódź podczas europejskiego czempionatu jako pierwszy trener kadry narodowej - mówi trener Łukasz Zieliński. - Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, a zarazem wyzwanie. Udział w konsultacjach szkoleniowych i start w Mistrzostwach Europy jest jednym z elementów przygotowań Reprezentacji Polski Niesłyszących w piłce siatkowej halowej mężczyzn do XXV Igrzysk Głuchych, które odbędą się w 2025 roku w Tokio.

Osoby niesłyszące zainteresowane grą w piłkę siatkową prosimy o kontakt z trenerem Łukaszem Zielińskim pod numerem telefonu 695621757. Trenerowi gratulujemy i życzymy powodzenia na stanowisku selekcjonera.